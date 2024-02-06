Швейцарский стартап привлек $16 млн для создания модели мира на основе ИИ

Первым приложением станет моделирование и прогнозирование погоды, ориентированное на энергетическую индустрию. Кроме того, Jua планирует расширить применение модели на другие отрасли, такие как сельское хозяйство, страхование, транспорт и государственное управление.

Инвестиции в размере $16 млн в сид-раунде предоставили 468 Capital и Green Generation Fund, а также участвовали Promus Ventures, Kadmos Capital, основатели Flix Mobility, Session.vc, Virtus Resources Partners, Notion.vc и InnoSuisse.

Jua стремится создать более точную модель для прогнозирования погоды и климатических изменений, включая более разнообразные и актуальные данные, чем существующие решения. Компания утверждает, что ее модель более эффективна и использует 10 000 раз меньше вычислительных ресурсов по сравнению с традиционными системами.