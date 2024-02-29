Sikorsky объявил о разработке «нетрадиционного» VTOL-самолета

Этот проект, получивший название HEX (Hybrid Electric eXperimental), означает выход Sikorsky на растущий рынок электрических и гибридно-электрических винтокрылых машин, предлагающих автономный полет с возможностью «вовлечения в процесс» пилота и большую дальность полета. В то время как несколько компаний изучают различные проекты электрических и гибридных вертолетов, участие Sikorsky с ее репутацией в аэрокосмической промышленности повышает значимость этой разработки.

Для достижения амбициозных целей в программе HEX будет использоваться турбогенератор мощностью 1,2 МВт, а максимальная полная масса составит 4 000 кг. Кроме того, Sikorsky Innovations и GE Aerospace сотрудничают в создании испытательного стенда с электродвигателем мощностью 600 кВт для проверки жизнеспособности гибридно-электрической силовой системы.

Ключевым преимуществом программы HEX является различная степень электрификации трех моделей. Такой подход позволяет упростить механическую конструкцию, что очень важно для винтокрылых аппаратов, которые часто сталкиваются со сложными системами питания и управления. Более того, высокая степень автономности, заложенная в семейство HEX, открывает путь к операциям без участия пилота в будущем.