Скандал в рядах Samsung: председателю совета директоров грозит 5-летний тюремный срок

Прокуроры добиваются справедливости, требуя для Ли не только тюремного заключения, но и крупного штрафа в размере 386 817 долларов. Дело связано с неоднозначным слиянием дочерних компаний Samsung Cheil Industries Inc. и Samsung C&T Corp. в 2015 г., которое рассматривалось как ключевой шаг, обеспечивший «восхождение» Ли.

В зале суда Ли упорно защищал свои действия, настаивая на том, что слияние было стратегическим ходом, направленным на повышение конкурентоспособности дочерних компаний. Обвинители, однако, утверждают, что конгломерат манипулировал фондовым рынком, причиняя убытки инвесторам.

По мере того как разворачивается судебная сага, будущее Samsung может сильно измениться, а технологический мир следит за происходящим, затаив дыхание.