Сканирующая глаза сфера столкнулась с противодействием регуляторов: Франция против

По слухам криптосообщества, причиной такого резкого отказа могли стать проблемы с регулированием в Индии. Хотя Orb, хроматическая сфера, сканирующая и проверяющая глазные яблоки людей, привлекла внимание своим инновационным подходом, Worldcoin теперь подчеркивает свое стремление «работать с партнерами по всему миру, чтобы соответствовать нормативным требованиям». Представитель компании уточнил, что услуги по Orb-верификации были «временно сокращены» в Индии и других странах.

Несмотря на неудачу, Worldcoin продолжает привлекать пользователей в Индии через свое приложение World App.

Получив поддержку в размере 250 миллионов долларов от таких инвесторов, как Andreessen Horowitz, стартап намерен преодолеть проблемы, связанные с регулированием, и не «сбиться с курса».