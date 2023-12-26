Сколько AR-шлемом Vision Pro хочет продать Apple в 2024 году

По данным популярного аналитика Мин-Чи Куо, массовые поставки гарнитуры начнутся уже в первую неделю января. Ожидается, что устройство поступит в продажу в конце января или начале февраля.

Куо оценивает, что в 2024 году объем поставок Vision Pro достигнет примерно 500 тыс единиц. Это заметное количество для нового продукта в новой категории, что подчеркивает уверенность Apple в успехе новинки.

Напомним, что Vision Pro анонсировали еще на WWDC 2023 в июне.

Этот шаг является значительным для Apple, поскольку компания входит в новую категорию продуктов впервые с 2015 года. Vision Pro представляет собой передовую гарнитуру в области дополненной реальности.