Сколько денег потеряет Apple из-за запрета на продажу Apple Watch

Это решение было принято в ответ на решение Международной торговой комиссии США (ITC), которое ограничивает продажи часов Apple с функцией измерения кислорода в крови из-за патентного спора с медицинской технологической компанией Masimo.

Apple объявила о планах прекратить продажи моделей Series 9 и Ultra 2 в США на своем веб-сайте с четверга и в своих офлайн-магазинах с воскресенья.

Такое решение может стоить компании около $300-$400 млн в продажах в праздничный сезон, по оценкам аналитика Wedbush Securities Дэна Ивса.

Однако эта сумма является относительно небольшой для Apple, учитывая, что аналитики ожидают, что Apple сгенерирует почти $120 млн продаж в период с октября по декабрь, включая праздничный сезон.