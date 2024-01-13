Наука и технологии
13:30, 13 января 2024
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Сколько заработал глава Apple в 2023 году

В 2023 году глава Apple Тим Кук заработал впечатляющие $ 63.2 млн. Однако это на 36% меньше, чем в 2022 году — тогда он получил $ 99.4 млн.

Ferra.ru

Ferra.ru

Снижение дохода Кука связано с его личным решением сократить свою зарплату, вероятно, чтобы избежать увольнения сотрудников.

В 2023 году Кук, акционеры и Совет директоров Apple решили, что генеральный директор должен сократить свою зарплату, чтобы компенсировать любые увольнения, которые Кук считал крайней мерой.

В разбивке компенсации Кука он заработал $3 млн базовой зарплаты, $47 млн в виде акций, $10.7 млн в виде бонусов за результаты работы и $2.5 млн в виде прочих компенсаций, включая вклады, страховые взносы, выплаты за отпуск, расходы на охрану и личные авиаперелеты.

Отметим, что на данный момент Кук владеет 3 280 053 акций Apple.

Автор:Булат Кармак
Редакция
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