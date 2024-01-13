Сколько заработал глава Apple в 2023 году

Снижение дохода Кука связано с его личным решением сократить свою зарплату, вероятно, чтобы избежать увольнения сотрудников.

В 2023 году Кук, акционеры и Совет директоров Apple решили, что генеральный директор должен сократить свою зарплату, чтобы компенсировать любые увольнения, которые Кук считал крайней мерой.

В разбивке компенсации Кука он заработал $3 млн базовой зарплаты, $47 млн в виде акций, $10.7 млн в виде бонусов за результаты работы и $2.5 млн в виде прочих компенсаций, включая вклады, страховые взносы, выплаты за отпуск, расходы на охрану и личные авиаперелеты.

Отметим, что на данный момент Кук владеет 3 280 053 акций Apple.