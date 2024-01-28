Наука и технологии
Опубликовано 28 января 2024, 02:15
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Скоро в каждом доме: жидкому литию нашли применение в термоядерных устройствах

Исследователи из Принстонской лаборатории физики плазмы провели эксперименты с жидким литием в качестве покрытия для стенок термоядерных устройств. Полученные ими результаты свидетельствуют о том, что жидкий литий может повысить производительность плазмы, улучшив удерживание тепла на краях и общую плотность плазмы. Это может проложить путь к более эффективному и экономичному производству термоядерной энергии.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Жидкий литий имеет ряд преимуществ перед твердыми литиевыми покрытиями. Он лучше выдерживает экстремальное тепло плазмы, температура которой может достигать 2 миллионов градусов Цельсия. Он также может поглощать ионы водорода, выходящие из плазмы, уменьшая потери тепла. Кроме того, небольшое количество лития, испаряющегося с жидких стенок реактора и попадающего в плазму, может улучшить динамику обмена зарядами, позволяя плазме удерживать ионы водорода, добавляемые нейтральным пучком, не вытесняя другие ионы водорода.

Сейчас исследователи работают над разработкой методов расширения масштабов использования жидкого лития в более крупных токамаках. Они считают, что жидкий литий может стать ключевым компонентом термоядерных реакторов следующего поколения, которые обеспечат чистый и устойчивый источник энергии.

Автор:Армен Зангиев
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