Смелый план Европы по восстановлению природы: полное «выздоровление» к 2050 году
Комитет по окружающей среде парламента ЕС одобрил «Закон о восстановлении природы» (NRL). Этот закон, предусматривающий восстановление 20% сухопутных и морских территорий к 2030 году и всех экосистем к 2050 году, призван решить проблему утраты биоразнообразия в корне.
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Взяв за основу опыт прошлых экологических политик, NRL устанавливает цели и четкие сроки, избегая при этом длительных национальных переложений. Несмотря на то, что закон называют сомнительной переменой, эксперты подчеркивают решающую роль его реализации на национальном уровне, особенно в сотрудничестве с такими землепользователями, как сельское хозяйство.
Закон предлагает беспроигрышный вариант — согласование целей для сельского хозяйства и восстановления природы. По мере того как Европа готовится к более зеленому будущему, все большее внимание уделяется Общей сельскохозяйственной политике ЕС, которая должна финансировать и стимулировать эти преобразования.