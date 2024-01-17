03:00, 17 января 2024
1 мин.
Сможем ли мы жить на Меркурии
Меркурий - небесное тело, которое находится ближе к Солнцу, чем Земля. И это далеко не единственное его отличие от нашей планеты.
iXBT.com
Атмосфера на Меркурии крайне сильно разрежена. Магнитное поле у планеты слишком слабое для удержания атмосферы, а ещё у Меркурия нет тектонической активности и внутреннего тепла, которые могли бы восстанавливать и поддерживать атмосферу.
Возможна ли тогда вообще жизнь на Меркурии? К сожалению, нет. И связано это с экстремальными условиями на этой планете. Из-за почти полного отсутствия атмосферы температура на ней колеблется от -173 до +430 градусов Цельсия. Также из-за этого все живые организмы на Меркурии подвергались бы сильному радиоактивному излучению.