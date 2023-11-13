Сможет ли AR-шлем Apple Vision Pro стать популярным среди профессионалов

Недавно представленный AR-шлем Apple Vision Pro, первоначально ориентированный на потребительский рынок, теперь привлекает внимание профессионалов.

На конференции WWDC в июне компания продемонстрировала потенциал Vision Pro в корпоративной среде, представив приложения для улучшения взаимодействия с пространством.

Компания PTC, лидер в области CAD-программного обеспечения, уже внедрила Vision Pro в свои процессы.

AR и VR технологии позволяют более наглядно демонстрировать сложные инженерные проекты в реальном мире. Детище Apple же поддерживает одновременное использование нескольких устройств в одном пространстве, что открывает новые возможности для совместной работы.

JigSpace, еще один пионер в области AR, использует Vision Pro для визуализации сложных 3D-моделей. Сотрудничество с Alfa Romeo позволило создать масштабную модель гоночного автомобиля Formula 1 с детализированным отображением воздушных потоков.