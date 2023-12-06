Softbank купил часть компании, занимающейся подключением электромобилей к Сети
Одна из крупнейший в мире, японская технологическая компания SoftBank Corp, приобрела 51% акций международного стартапа Cubic Telecom. Покупатель оценил стартап в $1 млрд, стоимость покупки составила $513 млн.
Ferra.ru
Cubic Telecom — компания, которая сотрудничает с 90 операторами по всему миру и обеспечивает подключение и интеграцию ПО и оборудования для упрощённого подключения электромобилей к интернету. На сегодняшний день Cubic Telecom обеспечивает стабильное подключение 17 млн электрокаров к Сети в 190 странах и регионах. По словам главного операционного директора Cubic Telecom Шейна Сорохана, это всего лишь от 7% до 10% текущего рынка.
Руководство стартапа вольётся в совет директоров SoftBank, там получат места текущие инвесторы компании, включая CARIAD (Volkswagen Group) и Qualcomm. Эти решения делают Cubic Telecom глобальной дочерней компанией SoftBank.