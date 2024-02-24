Сокращения в Cisco коснулись и директоров

Мария Мартинес, занимавшая должность главного операционного директора Cisco с 2021 года, покидает компанию после ликвидации ее должности. По словам представителей Cisco, этот шаг является частью усилий по «ребалансировке организации и обеспечению дальнейших инвестиций в ключевые приоритетные области». Эта рационализация включает в себя непосредственное объединение организаций Operations и Customer Experience под началом генерального директора, в результате чего должность Мартинес становится излишней.

Реструктуризация отражает более широкий экономический спад, затрагивающий технологическую отрасль. Cisco испытывает сокращение заказов от клиентов и проблемы с цепочкой поставок, что приводит к осторожности и тщательному анализу сделок. Хотя число увольнений в технологическом секторе меньше, чем в прошлом году, сложившаяся ситуация подчеркивает необходимость для компаний приспосабливаться к меняющимся рыночным реалиям.