Sony изменила значение слова «навсегда»: ее стриминговый сервис потерял контент

Закрытие связано с недавним приобретением Sony конкурирующего аниме-сервиса Crunchyroll. Хотя контент Funimation будет доступен в основном на Crunchyroll, цифровые копии будут потеряны. Таким образом, пользователи, отказавшиеся от физических носителей, окажутся в затруднительном положении и не смогут получить доступ к контенту, за который они заплатили.

Условия Funimation, которые редко читают пользователи, раскрывают истинное понятие слова «навсегда»: оно может быть изменено, удалено или прекращено в любое время. Это поднимает важнейшие вопросы о праве собственности в цифровую эпоху. Когда вы «покупаете» цифровой контент, действительно ли вы владеете им, или вы просто арендуете доступ?

Неудача с Funimation показывает, насколько опасно полагаться только на потоковые сервисы для постоянного доступа к купленному медиа. Удаление контента, изменение лицензий и закрытие платформ могут оставить пользователей с пустыми библиотеками и потерянными инвестициями.