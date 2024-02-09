Наука и технологии
Опубликовано 09 февраля 2024, 20:15
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Sony изменила значение слова «навсегда»: ее стриминговый сервис потерял контент

Обещание «навсегда» разбилось вдребезги. Funimation, популярный стриминговый аниме-сервис, принадлежащий Sony, объявил, что электронные библиотеки подписчиков станут недоступны после 2 апреля 2024 года. Это стало шоком для многих, кто был уверен, что их покупки будут «навсегда» доступны.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Закрытие связано с недавним приобретением Sony конкурирующего аниме-сервиса Crunchyroll. Хотя контент Funimation будет доступен в основном на Crunchyroll, цифровые копии будут потеряны. Таким образом, пользователи, отказавшиеся от физических носителей, окажутся в затруднительном положении и не смогут получить доступ к контенту, за который они заплатили.

Условия Funimation, которые редко читают пользователи, раскрывают истинное понятие слова «навсегда»: оно может быть изменено, удалено или прекращено в любое время. Это поднимает важнейшие вопросы о праве собственности в цифровую эпоху. Когда вы «покупаете» цифровой контент, действительно ли вы владеете им, или вы просто арендуете доступ?

Неудача с Funimation показывает, насколько опасно полагаться только на потоковые сервисы для постоянного доступа к купленному медиа. Удаление контента, изменение лицензий и закрытие платформ могут оставить пользователей с пустыми библиотеками и потерянными инвестициями.

Автор:Армен Зангиев
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