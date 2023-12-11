Наука и технологии
15:44, 11 декабря 2023
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Сооснователь Apple Стив Возняк стал гражданином Сербии

Стив Возняк, сооснователь компании Apple, стал гражданином Сербии.

dev.by

dev.by

Это событие произошло в ходе встречи Возняка с сербским президентом Александром Вучичем в Белграде. Президент Вучич лично пообещал выдать паспорта страны как Возняку, так и его супруге, отметив при этом значительный вклад Возняка в сферу технологий.

Глава Сербии выразил своё восхищение Возняком, заявив, что это «величайшая честь» для страны иметь такого компьютерного гения в числе своих граждан. «Теперь мы можем похвастаться, что компьютерный гений — серб», — добавил он.

В последние годы Стив Возняк активно занимается различными благотворительными и бизнес-проектами.

Он вовлечен в области, связанные с преподаванием информатики школьникам, технологией GPS и телекоммуникациями, спутниками, флеш-памятью, экологией и многим другим.

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