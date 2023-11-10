Сооснователя Apple Стива Возняка положили в больницу с инсультом

Возняк должен был выступать на Всемирном деловом форуме в среду в 16:00, но организаторы сообщили, что Возняку стало плохо и по «медицинским показаниям» его срочно госпитализировали.

«Стив Возняк, соучредитель Apple, был госпитализирован в эту среду в Мехико после перенесённого ишемического инсульта головного мозга», — сказано в сообщении мексиканского издания El Sol De Mexico.