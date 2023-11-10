Наука и технологии
09:00, 10 ноября 2023
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Сооснователя Apple Стива Возняка положили в больницу с инсультом

Стало известно, что соучредителя компании Apple, 73-летнего Стива Возняка, экстренно госпитализировали в больницу с ишемическим инсультом. Это произошло в столице Мексики, городе Мехико.

Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Возняк должен был выступать на Всемирном деловом форуме в среду в 16:00, но организаторы сообщили, что Возняку стало плохо и по «медицинским показаниям» его срочно госпитализировали.

«Стив Возняк, соучредитель Apple, был госпитализирован в эту среду в Мехико после перенесённого ишемического инсульта головного мозга», — сказано в сообщении мексиканского издания El Sol De Mexico.

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