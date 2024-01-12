Наука и технологии
02:15, 12 января 2024
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Сотрудник американского университета объяснил, почему обрушаются лавины

10 января 2024 года лавина на крупнейшем горнолыжном курорте озера Тахо снесла нескольких лыжников. По данным офиса шерифа округа Плейсер в Оберне, Калифорния, в результате один человек погиб и ещё трое были спасены. Натали Врайенд, физик из университета Колорадо в Боулдере, объяснила, что происходит в снежном покрове, когда начинается сход лавины.

SwissEduc

SwissEduc

То, как будет себя вести лавина, зависит сразу от нескольких факторов. Это структура снежного покрова, определённые внешние условия и определённое время.

Важную роль также играет угол склона горы. Выше всего риск схода лавин на склонах, которые имеют крутизну от 25 до 40 градусов.

Снежный покров в целом может казаться устойчивым до тех пор, пока снегоход или лыжник не нарушат его настолько, что снег начнёт двигаться. Вызвать сход лавины могут также сильный ветер, падение камней, накопившийся снег.

Reno Gazette Journal

Reno Gazette Journal

В горах снежный покров неоднороден. Он накапливается в течение какого-то времени и имеет как стабильные, так и слабые слои. Когда снег выпадает, он имеет рыхлую кристаллическую структуру. Если же снег начал таять, а затем снова замёрз, то по структуре он становится более зернистым. Такой зернистый, ледяной снег обладает слабой структурой. Поэтому когда на него ложится свежий слой снега, зёрна в слабом слое могут расколоться, создавая поверхность, по которой будет скользить лавина. Вес нового снежного покрова может привести к тому, что весь склон горы обрушится почти мгновенно.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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