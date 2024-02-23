Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 07:30
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Сотрудники Twitter соблюдали требования безопасности, не подчиняясь Маску

Федеральная торговая комиссия США (FTC) считает, что именно сотрудники службы безопасности Twitter, а не Илон Маск, предотвратили потенциальное нарушение соглашения о конфиденциальности, заключенного компанией с правительством США.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

После того как Маск приобрел Twitter в конце 2022 года, возникли опасения по поводу потенциальных нарушений конфиденциальности, связанных с его решением предоставить журналистам доступ к внутренним документам компании, известным как инцидент с «файлами Twitter» (Twitter Files). Это вызвало тревогу в связи с заключенным в 2022 году соглашением с FTC, требующим более строгих мер безопасности.

Согласно заявлению FTC, Маск первоначально дал указание сотрудникам предоставить «полный доступ ко всему в Twitter» определенным лицам, участвовавшим в проекте Twitter Files. Однако «давние сотрудники службы информационной безопасности Twitter вмешались и внедрили меры предосторожности», чтобы снизить риск раскрытия пользовательских данных. Это позволило ограничить доступ и в конечном итоге предотвратить нарушение.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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