Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2024, 18:00
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Создан Альянс постквантовой криптографии

Появление квантовых компьютеров грозит нарушить существующие методы шифрования, что может поставить под угрозу конфиденциальные данные и инфраструктуру. Чтобы решить эту надвигающуюся проблему, Linux Foundation собрала коалицию — Альянс постквантовой криптографии (PQCA).
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Что такое PQCA? Этот глобальный альянс объединяет лидеров индустрии, исследователей и разработчиков с общей миссией: продвигать и внедрять постквантовую криптографию (PQC) — новые методы шифрования, устойчивые к атакам квантовых компьютеров.

Почему это важно? Квантовые компьютеры обещают невероятный прогресс, но их способность взламывать современные средства шифрования представляет собой значительный риск. Цель PQCA — опередить время и обеспечить безопасность нашей критически важной инфраструктуры и информации в квантовую эпоху.

Что будет делать PQCA? Альянс будет работать с заинтересованными сторонами над определением, оценкой и стандартизацией надежных алгоритмов PQC, закладывая основу для безопасной криптографии в квантовую эпоху, создавать готовые к производству библиотеки и программные пакеты PQC, делая их легкодоступными для организаций и проектов, а также способствовать сотрудничеству между различными группами, ускорять внедрение PQC и повышать осведомленность о важности квантово-устойчивой криптографии.

Автор:Армен Зангиев
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