Наука и технологии
Опубликовано 28 января 2024, 09:00
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Создан бетон на основе графена вместо песка

Исследователи Университета Райса разработали метод получения графена из металлургического кокса, побочного продукта угольной промышленности, который может произвести революцию в строительной отрасли и облегчить растущий глобальный дефицит песка.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, демонстрируют, что графен, полученный из металлургического кокса, может служить не только в качестве армирующей добавки в цемент, но и полностью заменить песок в бетоне.

Этот инновационный подход предлагает несколько значительных преимуществ по сравнению с традиционными бетонными составами. Бетон на основе графена на 25% легче обычного бетона при сохранении того же уровня прочности и долговечности. Он также обладает улучшенной теплопроводностью.

Кроме того, используя металлургический кокс в качестве источника графена, исследователи нашли способ переработать отходы производства в ценный строительный материал, снизив потребность в природных ресурсах песка и минимизировав воздействие на окружающую среду.

Исследователи считают, что бетон на основе графена способен произвести революцию в практике городского строительства, сделав его более устойчивым и экологичным.

Автор:Армен Зангиев
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