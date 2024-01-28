Создан бетон на основе графена вместо песка

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, демонстрируют, что графен, полученный из металлургического кокса, может служить не только в качестве армирующей добавки в цемент, но и полностью заменить песок в бетоне.

Этот инновационный подход предлагает несколько значительных преимуществ по сравнению с традиционными бетонными составами. Бетон на основе графена на 25% легче обычного бетона при сохранении того же уровня прочности и долговечности. Он также обладает улучшенной теплопроводностью.

Кроме того, используя металлургический кокс в качестве источника графена, исследователи нашли способ переработать отходы производства в ценный строительный материал, снизив потребность в природных ресурсах песка и минимизировав воздействие на окружающую среду.

Исследователи считают, что бетон на основе графена способен произвести революцию в практике городского строительства, сделав его более устойчивым и экологичным.