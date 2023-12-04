Создан умный пояс для замены глаз и трости незрячим

Эти блоки, расположенные на поясе, предупреждают пользователя о преградах с помощью вибрации, указывая направление, в котором находится препятствие.

Кроме того, GUIDi синхронизируется с мобильным приложением через Bluetooth, позволяя пользователю установить точку назначения. Пояс направляет пользователя к заданному месту, а кнопки на нем обозначены шрифтом Брайля для удобства использования.