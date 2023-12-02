Создание ИИ-картинок вредит планете не меньше, чем заряжающийся телефон
Недавнее исследование, проведенное Hugging Face и Университетом Карнеги-Меллона, показало, что генерируемые искусственным интеллектом изображения наносят вред окружающей среде наравне с зарядкой вашего смартфона.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Исследование показало, что создание ИИ-изображений, будь то стоковые фотографии или реалистичные картины, оставляет углеродный след, эквивалентный питанию вашего телефона. Удивительно, но генерирование текста с помощью искусственного интеллекта является более экологичным вариантом: оно потребляет всего около 16 % энергии, необходимой для зарядки смартфона на 100%.
В исследовании рассматривались 13 задач искусственного интеллекта, включая генерацию текста и создание изображений, и измерялись выбросы углекислого газа на 1000 граммов для обеспечения справедливости 88 различных моделей и 30 наборов данных.
Наиболее энергоемкими оказались задачи, требующие от моделей ИИ генерирования нового контента, например, генерация текста и изображений.