Создатель ChatGPT проболтался о создании Бога

OpenAI определяет AGI как систему, превосходящую человека в большинстве экономически ценных работ, что представляет собой более приземленное описание всемогущего «суперинтеллекта» для Альтмана.

В интервью с The Atlantic, предприниматель описал утопическое будущее, поддерживаемое AGI, где роботы, использующие солнечную энергию, могут добывать и перерабатывать все необходимые минералы без участия человеческого труда.

Он не единственный, кто использует язык божественного ИИ. Другой инженер OpenAI, работающий над крупными языковыми моделями, заявил Vanity Fair, что «мы создаем Бога. Мы создаем сознательные машины».

Напомним, что Илон Маск, сооснователь OpenAI и генеральный директор Tesla, также высказывался о создании «цифрового божества». Он ушел из OpenAI в 2018 году из-за разногласий по поводу направления компании.

Альтман признал, что до создания AGI еще далеко и что для этого потребуется значительное количество вычислительных ресурсов и инвестиций.