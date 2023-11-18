Создателя ChatGPT уволили из собственной компании. Как в свое время Джобса из Apple

Это решение, объявленное советом директоров, стало неожиданным поворотом в истории компании, запустившей год назад революционный ChatGPT.

Альтман, возглавлявший OpenAI с 2019 года, уходит в результате обвинений в недостаточной откровенности в коммуникациях с советом.

На его место временно встает Мира Мурати, главный технический директор компании. Также Грег Брокман, сооснователь и председатель совета директоров, отступает от своего поста, но остается в компании, подчиняясь новому временному руководителю.

Этот шаг напоминает исторический момент, когда Стив Джобс был вынужден покинуть Apple, компанию, которую он сам основал. Уход Альтмана из OpenAI ставит под вопрос будущее компании в быстро развивающемся мире ИИ и вызывает дискуссии о влиянии корпоративной политики на инновационные технологии.