Создавшая роботизированную обувь компания покажет новую, более безопасную версию

Как заявил глава компании Сюнцзе Чжан, Moonwalkers Х — более продвинутая и безопасная обувь по сравнению предыдущей верисей. В новую модель интегрирована система управления ShiftOS 2.0, за счёт которой улучшились плавность разгона и хода и торможения, манёвренность и в целом безопасность движения. К тому же обувь «умно» подстраивается под меньший размер ноги носителя. Moonwalkers Х также оснащены рамой на основе магниевого сплава, амортизирующими колёсами и обновлённой трансмиссией.

Moonwalkers Х могут представлять ценность как коммерческий продукт, а также в качестве широкого применения. Обувь испытывали на складах производителя и разработка показала себя как эффективное средство повышения скорости персонала на складах и в прочих логистических узлах. Скорость перемещения позволит экономить порядка 400 часов в год.

Цены на Moonwalkers Х станут известны, когда обувь выйдет на рынок — во второй половине 2024 года.