SpaceX «дождалась» банкротства поставщика парашютов и купила его за $2,2 млн.
SpaceX «дождалась» банкротства компании Pioneer Aerospace, поставщика парашютных компонентов для космических кораблей Dragon. Сделка стоимостью 2,2 миллиона долларов, одобренная судом по делам о банкротстве во Флориде, обеспечивает SpaceX контроль над критически важными парашютными технологиями, защищает цепочку поставок и позволяет избежать потенциальных затрат на поиск нового поставщика.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Компания Pioneer Aerospace, известная своим вкладом в различные космические приложения, в том числе в полеты на Марс, повышает ценность портфолио SpaceX. Приобретение подчеркивает сложность разработки надежных парашютов для космических кораблей, что стало неожиданной проблемой для таких компаний, как SpaceX и Boeing.
Хотя SpaceX не разглашает информацию о сделке, отраслевые эксперты полагают, что это редкое приобретение стратегически защищает интересы SpaceX в поддержании надежной и безотказной парашютной системы, имеющей решающее значение для космических полетов с экипажем.