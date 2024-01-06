SpaceX нужно строить Starship так же часто, как Boeing строит 737
Одержимость Илона Маска идеей полета на Марс снова дает о себе знать, и на этот раз он ставит перед SpaceX грандиозную цель по производству гигантского Starship: 100−300 «звездолетов» в год, что сопоставимо со скоростью, с которой Boeing выпускает свои самолеты 737. Это очень амбициозно, учитывая, что SpaceX еще даже не отправила Starship на орбиту.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Пока Starship мечтает о небе, его реальность пока приземлена. Первый полномасштабный испытательный орбитальный полет по-прежнему не был осуществлен, хотя недавние испытания двигателей намекают на прогресс. Кривая обучения очень крута: ноябрьский полет закончился огненным взрывом ракеты-носителя и контролируемой «гибелью» верхней ступени.
Но Маск не из тех, кто зацикливается на неудачах. Он представляет себе флот из тысяч Starship, пересекающих маршрут Земля-Марс, перевозящих людей и грузы, чтобы в течение трех десятилетий создать самоподдерживающийся марсианский город. Для этого звездолету нужно не только добраться до орбиты, но и освоить быструю многоразовость.
Гвинн Шотвелл, президент SpaceX, разделяет мнение Маска и мечтает о десятках или даже сотнях запусков Starship ежедневно. Сегодня это может показаться фантастикой, но амбиции SpaceX в отношении к «звездолетам» как к коммерческим авиалайнерам неоспоримы.
Впереди долгий путь, полный трудностей.