Наука и технологии
Опубликовано 02 февраля 2024, 17:15
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SpaceX разработала новые терминалы Starlink с поддержкой Wi-Fi 6

Американское издание The Tech Outlook сообщило о появлении в базе Федеральной комиссии по связи США (FCC) описания новой версии терминалов для спутникового интернета Starlink Gen 3.
Starlink.com

Starlink.com

По мнению обозревателей, если устройство включено в эту базу, значит скоро станет доступно конечному потребителю. Новые маршрутизаторы поддерживают более скоростной стандарт связи Wi-Fi 6, текущая версия Gen 3 обеспечивает поддержку не выше Wi-Fi 5.

Новые роутеры Starlink описаны как устройства WLAN с низким энергопотреблением, должны получить два порта LAN и новый адаптер питания. Как сообщается, устройства обеспечат высокую скорость передачи данных при меньшей перегрузке пропускной способности и увеличенного радиуса действия.

Автор:Андрей Кадуков
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