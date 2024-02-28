Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2024, 04:30
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SpaceX сделала первую публикацию в Twitter через спутник

SpaceX и T-Mobile запустили шесть спутников Direct to Cell Starlink в январе как первый шаг к универсальному покрытию. Компания уже успела отправить и получить первые текстовые сообщения, и теперь появилась первая публикация на платформе X (Бывший Twitter).
Ferra.ru

Ferra.ru

В августе 2022 года SpaceX и T-Mobile объединились для запуска инициативы Coverage Above and Beyond, «прорывного нового плана по обеспечению подключения по всей территории». Вместо проблем с зонами плохого приема от наземных вышек, идея заключалась в обеспечении связи LTE/5G через спутники Direct to Cell в низкой орбите с использованием обычных смартфонов.

Первые шесть спутников Starlink в рамках сотрудничества были запущены на ракете Falcon 9 в начале января, и через шесть дней команда SpaceX отправила и получила первые текстовые сообщения с использованием неизмененных телефонов на земле, подтверждая, что система работает.

Команда также опубликовала первый пост на платформе X (Бывший Twitter), который гласит: «Этот пост был отправлен через спутник SpaceX Direct to Cell в космосе». Менеджер по проектам Бен Лонгье подтвердил прогресс команды Direct to Cell.

Больше спутников Direct to Cell планируется запускать регулярно на ракетах Falcon 9 по мере движения проекта к официальному запуску текстового сервиса позже в этом году.

Автор:Булат Кармак
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