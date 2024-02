SpaceX сделала первую публикацию в Twitter через спутник

В августе 2022 года SpaceX и T-Mobile объединились для запуска инициативы Coverage Above and Beyond, «прорывного нового плана по обеспечению подключения по всей территории». Вместо проблем с зонами плохого приема от наземных вышек, идея заключалась в обеспечении связи LTE/5G через спутники Direct to Cell в низкой орбите с использованием обычных смартфонов.

Первые шесть спутников Starlink в рамках сотрудничества были запущены на ракете Falcon 9 в начале января, и через шесть дней команда SpaceX отправила и получила первые текстовые сообщения с использованием неизмененных телефонов на земле, подтверждая, что система работает.

Команда также опубликовала первый пост на платформе X (Бывший Twitter), который гласит: «Этот пост был отправлен через спутник SpaceX Direct to Cell в космосе». Менеджер по проектам Бен Лонгье подтвердил прогресс команды Direct to Cell.

Больше спутников Direct to Cell планируется запускать регулярно на ракетах Falcon 9 по мере движения проекта к официальному запуску текстового сервиса позже в этом году.