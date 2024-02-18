SpaceX заберет себе легендарную стартовую площадку для запусков ракет на Марс

В этом году освободится площадка SLC-37, на которой в настоящее время размещается тяжелая ракета Delta IV Heavy компании United Launch Alliance. Компания SpaceX предлагает переоборудовать этот объект для запусков своих Starship. Это, кстати, не первый раз, когда SLC-37 меняет хозяев: до нынешнего пребывания в ULA он служил для миссий NASA «Сатурн» в 60-х годах.

Ожидается, что экологическая экспертиза займет более года, а строительство начнется, скорее всего, в конце 2025 года. Потребуются значительные изменения, так как Starship не нуждается в существующей инфраструктуре, ему нужна новая. У SpaceX, правда, есть и другой вариант — строительство новой стартовой площадки SLC-50 к северу от SLC-37.

Почему SLC-37 имеет значение? Starship, задуманный как транспортное средство для колонизации Марса и доставки людей на Землю, требует нескольких стартовых и посадочных площадок для достижения своих амбициозных целей, а история и местоположение SLC-37 дают преимущества: она хорошо отлажена и находится ближе к операциям SpaceX во Флориде.