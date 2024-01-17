02:15, 17 января 2024
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Специалист объяснил, почему дикий голубой тунец стоит так дорого
Дикий тунец как вид занесён в «Красный список исчезающих видов». Однако некоторые страны типа Японии отказываются снижать темпы добычи этой рыбы. Кроме того, именно японцы в основном и едят тунца.
Naobyave.ru
В основном тунец поступает на рынки в свежем виде. Однако если его добыли где-то далеко от берега, то существует несколько видов заморозки для сохранения пользы мяса. Самый популярный вид — замораживание до -60 по Цельсию.
Самые дорогие разновидности тунцов - тихоокеанский голубой и атлантический голубой. И связано это с составом мяса.
В волокнах голубого тунца содержится много витамина В6, а также жирных кислот омега-3, железа, тиамина, селена.
Свежее мясо этой рыбы тёмно-красного цвета. Оно считается деликатесом и используется для приготовления суши, сашими.