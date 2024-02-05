Опубликовано 05 февраля 2024, 21:45
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Спутник NASA PACE все же запустят после нескольких попыток отмены
Почти миллиардный проект по изучению океанов и атмосферы Земли готовится к запуску после нескольких попыток отмены во время разработки. Ракета Falcon 9 запланирована к запуску с космодрома Кейп-Канаверал 6 февраля в 01:33 по восточному времени. На борту будет спутник PACE, предназначенный для изучения планктона, аэрозолей и облаков в атмосфере.
Ferra.ru
Основной инструмент спутника, Ocean Color Instrument (OCI), будет предоставлять информацию о цвете океана в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. PACE также будет изучать фитопланктон на поверхности океана, что позволит более точно определить виды и их распределение.
Директор отдела научных исследований Земли в NASA Карен Сент-Жермен сообщила, что PACE существенно продвинет понимание работы океанов и их связь с общей системой Земли и изменением климата.
Ученые ожидают, что PACE будет работать в течение не менее десяти лет, предоставляя данные о состоянии океанов и атмосферы Земли.