Наука и технологии
Опубликовано 27 февраля 2024, 20:15
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Среди профессий будущего появится ИИ-медсестра: на это повлияет развитие ИИ

Компания Amazon подготовила отчёт, согласно которому среди профессий будущего, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, виртуальной реальности, включая метавселенные, появится и специальность ИИ-медсестры.
Ferra.ru

Ferra.ru

Так, по данным аналитиков Amazon, на мировую арену выйдут следующие ИИ-профессии:

  • Аналитик точного земледелия. Эта профессия потребует высоких технических знаний, а такие специалисты с помощью ИИ-моделирования и филигранных расчётов смогут увеличивать урожайность и при максимально эффективном использовании ресурсов.

  • Продюсер виртуального туризма. Такие специалисты будут обеспечивать иммерсивный VR-опыт для путешественников, находящихся в виртуальной реальности. А также держать в курсе всех туристических новостей с помощью обновляющегося в реальном времени контента.

  • Специалист по кустарной реставрации. Эксперты от этой отрасли будут восстанавливать предметы старины и роскоши с помощью ИИ: технологии будут подбирать наиболее подходящий для конкретного предмета метод реставрации с учётом времени производства, культурного контекста, региона происхождения вещи и материалов, из которых предмет изготовлен.

  • Инженер космической реальности. Такие специалисты должны будут обладать обширными знаниями в астрофизике, космологии и астрономии. Они будут задействовать человеческое воображение в связке с ИИ для визуализации глубокого космоса, вплоть до самых далёких галактик и невидимых частей космического пространства.

ИИ-медсестра. Это самая неожиданная профессия из перечисленных, причём речь идёт не о виртуальных медсёстрах, а живых людях, которые должны будут знать, как совмещать медицинские знания и практический опыт с технической базой и пониманием устройства ИИ. Эти технологии помогут медсёстрам контролировать жизненно важные показатели, следить за соблюдением пациентами плана лечения.

Автор:Андрей Кадуков
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