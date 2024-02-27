Среди профессий будущего появится ИИ-медсестра: на это повлияет развитие ИИ

Так, по данным аналитиков Amazon, на мировую арену выйдут следующие ИИ-профессии:

Аналитик точного земледелия. Эта профессия потребует высоких технических знаний, а такие специалисты с помощью ИИ-моделирования и филигранных расчётов смогут увеличивать урожайность и при максимально эффективном использовании ресурсов.

Продюсер виртуального туризма. Такие специалисты будут обеспечивать иммерсивный VR-опыт для путешественников, находящихся в виртуальной реальности. А также держать в курсе всех туристических новостей с помощью обновляющегося в реальном времени контента.

Специалист по кустарной реставрации. Эксперты от этой отрасли будут восстанавливать предметы старины и роскоши с помощью ИИ: технологии будут подбирать наиболее подходящий для конкретного предмета метод реставрации с учётом времени производства, культурного контекста, региона происхождения вещи и материалов, из которых предмет изготовлен.