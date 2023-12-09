США начали угрожать аннулированием патентов на лекарства

Президент США в коротком видеоролике на YouTube заверил американцев, что этот шаг позволит бороться с завышением цен и сделает основные лекарства более доступными. Хотя Белый дом умалчивает о конкретных целях в отношении лекарств, предложение предполагает изъятие патентов на препараты, рассчитанные на ограниченный круг потребителей. В течение 60 дней будет открыт период для публичных комментариев, но ожидается, что фармацевтические гиганты будут яростно оспаривать в суде любые подобные отмены патентов.

Кроме того, администрация намерена тщательно изучить деятельность частных инвестиционных компаний, приобретающих и сокращающих больницы в целях получения быстрой прибыли.