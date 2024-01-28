Ссылаясь на проблемы рынка, Fossil покидает рынок смарт-часов

Уход Fossil с рынка смарт-часов происходит на фоне меняющегося ландшафта носимых устройств. В качестве причин своего решения компания назвала усиление конкуренции, изменение потребительских предпочтений и желание направить ресурсы на свои основные сильные стороны.

Последние смарт-часы Fossil, Gen 6, были выпущены в 2021 году. Компания пообещала продолжать выпускать обновления программного обеспечения для существующих часов на Wear OS в течение следующих нескольких лет.

Уход Fossil оставляет значительную пустоту на рынке смарт-часов, особенно учитывая ее долгую историю и опыт в области носимых технологий. Пока неясно, как рынок отреагирует на это событие и как другие производители смарт-часов воспользуются возможностями, открывшимися в связи с уходом Fossil.