Наука и технологии
Опубликовано 28 января 2024, 06:45
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Ссылаясь на проблемы рынка, Fossil покидает рынок смарт-часов

Неожиданный шаг — Fossil Group объявила о своем решении прекратить выпуск смарт-часов. Компания, которая была одним из самых известных производителей смарт-часов на базе Wear OS, вместо этого сосредоточится на традиционных сегментах часов, ювелирных изделий и кожгалантереи.
Fossil

Fossil

Уход Fossil с рынка смарт-часов происходит на фоне меняющегося ландшафта носимых устройств. В качестве причин своего решения компания назвала усиление конкуренции, изменение потребительских предпочтений и желание направить ресурсы на свои основные сильные стороны.

Последние смарт-часы Fossil, Gen 6, были выпущены в 2021 году. Компания пообещала продолжать выпускать обновления программного обеспечения для существующих часов на Wear OS в течение следующих нескольких лет.

Уход Fossil оставляет значительную пустоту на рынке смарт-часов, особенно учитывая ее долгую историю и опыт в области носимых технологий. Пока неясно, как рынок отреагирует на это событие и как другие производители смарт-часов воспользуются возможностями, открывшимися в связи с уходом Fossil.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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