Starlink Илона Маска начал рекламировать собственную услугу спутниковых звонков для смартфонов

Согласно информации на сайте, в 2024 году сервис будет ограничен текстовыми сообщениями, а в 2025 году к нему добавятся голосовые функции, а также поддержка устройств Интернета вещей.

«Direct to Cell работает с актуальными смартфонами с поддержкой LTE, где бы вы ни находились под открытым небом. Не требуется изменений в аппаратной части, прошивке или специальных приложений, при этом обеспечивается беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным», — говорится на сайте SpaceX.

Сервис, анонсированный в прошлом году в партнерстве с американским оператором T-Mobile, будет, по оценкам, относительно медленным по земным меркам, с ожидаемой скоростью от 2 до 4 Мбит/сек, но его преимущество будет в широте покрытия.