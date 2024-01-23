Стартап EQTY Lab представил ИИ для сбора точных данных о погоде

В отличие от других подобных инструментов, ClimateGPT придает приоритет точности, опираясь на научные данные с использованием надежной модели, гарантирующей аутентификацию, защиту и управление предоставляемой информацией. Интеграция с Hedera, публичным блокчейном, обеспечивает высокие стандарты целостности данных, утверждает стартап.

Созданный в сотрудничестве с голландским стартапом Erasmus. AI, ClimateGPT планирует быть доступным на 20 языках, хотя пока что есть английская версия. Заметим, что этот чат - бот обучается и функционирует исключительно на возобновляемой энергии, что соответствует принципам экологической устойчивости.

Тем не менее, на данный момент ClimateGPT кажется чем-то большим, чем реальным результатом. При тестировании на запрос, связанный с климатической наукой, ответы оказались неудовлетворительными по сравнению с уже установившимися моделями, такими как ChatGPT. Команда EQTY Lab признает, что инструмент все еще находится в стадии развития, что подразумевает возможные улучшения.