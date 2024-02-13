Опубликовано 13 февраля 2024, 03:45
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Стартап Layla с помощью ИИ спланирует вам путешествие
Layla, стартап в сфере туризма, объявил о приобретении ИИ-бота Roam Around, который предоставляет возможность создания маршрута путешествия. Layla, поддерживается инвесторами, включая firstminute capital, M13, сооснователя Booking.com Энди Филлипса, сооснователя Skyscanner Барри Смита и Пэрис Хилтон.
Ferra.ru
Roam Around, основанный в прошлом году бывшим сотрудником Google, который занимался проектом Waze, заработал $ 1 миллион инвестиций от FLYR.com и Джейсона Калаканиса. Основное преимущество Roam Around — возможность создавать маршруты с учетом предпочтений пользователей, интегрируя информацию от TripAdvisor, Kayak, Viotr и GetYourGuide.
Layla, запущенная в прошлом году, использует ИИ-бота для планирования поездок, взаимодействуя с Booking.com и Skyscanner. Суть сделки заключается в том, чтобы объединить силы обеих платформ и обеспечить пользователям более качественную информацию о маршрутах.