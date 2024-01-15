Стиральная машина LG каждый день отправляла почти 4 ГБ данных пользователя на сторонние серверы
Владелец стиральной машины LG опубликовал в Twitter вопрос, почему его умное домашнее устройство потребляло в среднем 3.66 ГБ данных в день.
Ferra.ru
Озабоченный интернет-зависимостью своей стиральной машины, он принудительно отключил ее, используя интерфейс своего маршрутизатора.
В результате возникли дополнительные вопросы: была ли стиральная машина LG взломана, захвачена или как-то иначе подвергнута вмешательству через интернет, или это обычное потребление данных для современного умного устройства?
Пользователи социальных сетей были готовы помочь в расследовании, выясняя, почему стиральная машина LG могла быть такой «жаждущей данных».
Первоначальный скриншот показал, что в выбранный день устройство загрузило 3.57 ГБ и скачало около 100 МБ, причем трафик данных был почти постоянным.
Владелец стиральной машины LG увидел веселую сторону своего затруднения и пошутил, что устройство могло использовать Wi-Fi для «DLC». Как оказалось, он был не так уж и далек от истины: машина действительно загружала предустановки для различных типов одежды. Однако большая часть передаваемых данных была лишней.