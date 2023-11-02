Стоит ли покупать умные часы от нашумевшего производителя смартфонов Nothing

Вибромотор тактильно очень приятный у Nothing CMF Watch Pro. И в своей ценовой категории он, пожалуй, лучший, как отметил ведущий.

К смарт-часам нельзя подключить другие устройства по Bluetooth. У CMF Watch Pro также нет отслеживания плавания, как и умного распознавания активности. При этом модель оснащена GPS-датчиком.

На CMF Watch Pro доступен мониторинг сна, уровня стресса, пульса, SPO2. Полноценно график сна на часах при этом не отображается - вам понадобится для этого смартфон.

Уведомления на часы приходят, но текст на русском языке не отображается. То же самое касается смайликов.

Ёмкость аккумулятора - 340 мА*ч, а полный цикл зарядки составляет 2 часа. Время автономной работы - пять суток без включённой функции Always On Display.

Вывод

Nothing CMF Watch Pro - отличные умные часы. Система у них работает корректно, как и все функции. Изготовлен гаджет из качественных материалов, у него есть фирменное мобильное приложение. Тем не менее к покупке эксперт его не рекомендует, так как у часов ещё слишком много недостатков по сравнению с конкурентами.