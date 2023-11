Стоит ли покупать умные часы от нашумевшего производителя смартфонов Nothing

Новинка от компании Nothing, смарт-часы Nothing CMF Watch Pro, отличается AMOLED-экраном на 1,96 дюйма с технологией Always On Display, наличием защиты от влаги и пыли IP68, GPS-трекером, поддержкой Bluetooth-звонков. Но стоит ли на самом деле брать эту модель?