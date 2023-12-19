Столкновение венчурных капиталов: Кремниевая долина воюет за будущее ИИ

Разногласия варьируются от опасений, что ИИ представляет собой экзистенциальный риск, до дебатов о мерах безопасности и необходимости регулирования, ориентированного на ИИ.

Недавние потрясения в OpenAI, завершившиеся драматическим увольнением и повторным наймом Сэма Альтмана, подчеркнули глубокий раскол в отрасли. После того как Responsible Innovation Labs представила руководство по ИИ, столкновение между сторонниками ответственного развития и более свободного развития усиливается.

Пока Кремниевая долина переживает эту культурную войну ИИ, столкновение идеологий в венчурном сообществе отражает более широкую борьбу за будущее этой преобразующей технологии. К чему все это приведет — покажет время.