Наука и технологии
18:45, 12 января 2024
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Сторонники биткоина ликуют: эксперт назвал BTC «общественным благом»

Президент и главный операционный директор компании Ark Invest Том Стаудт заявил, что после одобрения SEC биткоин стал «общественным благом».

Ferra.ru

Ferra.ru

Глава компании Кэти Вуд всегда была одним из самых преданных сторонников BTC, и когда появилась возможность продвигать ETF, Ark Invest подала заявку на спотовый биткоин. Сейчас компания намерена торговать совместный с другим инвестором ETF 21Shares, который выйдет на рынок с комиссией 0,21%.

По словам Стаудта, к ETF должны иметь доступ все инвесторы, поскольку компания запускает свой первый биржевой фонд биткоина. Он подчеркнул, что инвестиционный инструмент биткоина — не «максимизация прибыли», а скорее способ познакомить новую аудиторию с криптовалютами.

Кроме того, в свете одобрения ETF государством, Стаудт затронул тему инфляции. Он заявил, что BTC служит как хеджированием от инфляции, так и рисковым активом, который может принести дополнительную прибыль. «Мы увидели, что биткоин может быть как рисковым, так и безрисковым активом. Его можно использовать как для инфляции, так и для опасений дефляции», — рассказал эксперт.

Автор:Андрей Кадуков
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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