Сторонники биткоина ликуют: эксперт назвал BTC «общественным благом»

Глава компании Кэти Вуд всегда была одним из самых преданных сторонников BTC, и когда появилась возможность продвигать ETF, Ark Invest подала заявку на спотовый биткоин. Сейчас компания намерена торговать совместный с другим инвестором ETF 21Shares, который выйдет на рынок с комиссией 0,21%.

По словам Стаудта, к ETF должны иметь доступ все инвесторы, поскольку компания запускает свой первый биржевой фонд биткоина. Он подчеркнул, что инвестиционный инструмент биткоина — не «максимизация прибыли», а скорее способ познакомить новую аудиторию с криптовалютами.

Кроме того, в свете одобрения ETF государством, Стаудт затронул тему инфляции. Он заявил, что BTC служит как хеджированием от инфляции, так и рисковым активом, который может принести дополнительную прибыль. «Мы увидели, что биткоин может быть как рисковым, так и безрисковым активом. Его можно использовать как для инфляции, так и для опасений дефляции», — рассказал эксперт.