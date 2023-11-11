Наука и технологии
12:00, 11 ноября 2023
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Странное яйцекладущее млекопитающее открыли заново спустя 60 лет

Экспедиция, совершившая приключение, не уступающее голливудскому блокбастеру, обнаружила в Циклоповых горах индонезийской провинции Папуа длинноклювую ехидну Аттенборо, существо, которого не видели более шести десятилетий.

Expedition Cyclops

Expedition Cyclops

Экспедиция, возглавляемая Оксфордским университетом в сотрудничестве с индонезийскими партнерами, не только обнаружила неуловимую ехидну, но и представила целый парад необычных находок. Медоед Майра, считавшийся потерянным с 2008 г., триумфально вернулся, а совершенно новый род обитающих на суше креветок шокировал ученых, опровергнув их ожидания.

Команда боролась с ядовитыми существами, землетрясениями и пиявками, чтобы задокументировать этот скрытый от глаз райский уголок: слепые пауки, неизвестная система пещер и бесчисленные новые виды насекомых.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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