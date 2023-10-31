Существуют ли на самом деле призраки: мнение учёных

Второй вопрос - каковы доказательства существования призраков? На сегодняшний день у учёных каких-то весомых доказательств этого нет. Вместо этого есть множество записей, испорченных из-за плохого освещения и неисправного оборудования. Также различные измерения и устройства будут бесполезны без знания того, что конкретно вы измеряете.

Может быть, тогда есть какие-то альтернативные объяснения того, что люди сталкиваются с чем-то похожим на признаков? Шары света в действительности являются, скорее всего, частицами пыли, которые летают около камеры, а то, что они «плавают» по комнате, - оптическая иллюзия. И объяснить подобным образом можно практически все странности.