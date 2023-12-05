Свыше 80% гигантов розничной торговли в РФ захотели использовать ИИ

Поскольку лояльность покупателей становится полем битвы, 36 % компаний намерены расширять бизнес, а титаны онлайн- и офлайн-ритейла планируют открыть сотни новых магазинов. Интересно также, что на фоне растущих киберугроз 15 % всех атак направлены на сектор розничной торговли, что побуждает переходить на российские решения в области кибербезопасности.

Хоть ИИ интересен 87% респондентам, в том или ином виде их использует только 30%. Несмотря на такие проблемы, как нехватка квалифицированных специалистов и проблемы с прозрачностью, отрасль видит в ИИ огромный потенциал для оптимизации бизнеса и производственных процессов. Прорыв в розничной торговле идет полным ходом, бюджеты на инновации растут, а двух-трехлетний горизонт планирования становится нормой.