Наука и технологии
21:45, 14 декабря 2023
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SwimVest переизобрел спасательные жилеты: хоть каждый день под футболкой носите

Hexoray, бельгийский стартап, представила свой инновационный жилет SwimVest - незаметной носимой системой подушек безопасности, предназначенной для опытных пловцов.

Hexoray

Hexoray

Изготовленный из экологически чистого неопрена, жилет имеет внутри тканые нейлоновые подушки безопасности с полиуретановым покрытием. В обычных условиях жилет плотно прилегает к телу, но в экстренных случаях пользователь может потянуть за ручку, активируя баллончик с CO2, который надувает подушки безопасности, позволяя пловцу всплыть, а после развертывания они аккуратно складываются обратно в жилет для повторного использования.

Жилет SwimVest весит около 500 г. В рамках кампании на Kickstarter покупатели могут приобрести SwimVest за 179 евро.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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