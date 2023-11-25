Наука и технологии
18:00, 25 ноября 2023
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Сын главы Европейского центробанка понес значительные убытки на криптосхемах

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард рассказала о том, что ее собственный сын проигнорировал ее предостережения относительно криптовалют и понес значительные потери - почти 60% своих криптоинвестиций.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Лагард, которая является ярым критиком цифровых активов, призналась в злоключениях своего сына во время общего собрания во Франкфурте. Несмотря на ее предупреждения о спекулятивных и криминальных рисках, связанных с криптовалютами, сын Лагард решил ее «игнорировать».

Глава ЕЦБ, которая последовательно выступала за глобальное регулирование криптовалют, подчеркнула, что, хотя люди могут свободно инвестировать, они не должны участвовать в «криминально санкционированной торговле».

Откровения Лагард придают личный оттенок ее твердой позиции в отношении цифровых валют.

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