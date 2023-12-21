Так будет выглядеть обновленный интерфейс Apple CarPlay

С тех пор CarPlay претерпел лишь незначительные изменения, но вскоре это изменится. Ожидается, что обновленная платформа появится в автомобилях Porsche и Aston Martin уже в 2024 году, что сделает их первыми моделями с новым интерфейсом.

Свежая версия Apple CarPlay обещает быть гораздо больше, чем просто изменение пользовательского интерфейса.

Она предложит более глубокую интеграцию с существующим оборудованием автомобиля, позволяя пользователям делать гораздо больше, чем это возможно сегодня. Для этого Apple работала с производителями автомобилей, пытаясь создать уникальные интерфейсы, которые подчеркивают индивидуальность каждого бренда.

Основным нововведением в следующем поколении CarPlay будет его способность охватывать все экраны автомобиля, включая приборную панель.