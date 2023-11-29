Тайная жизнь микробов: подземная карта раскрыла минималистский и максималистский образ жизни
Ученые Северо-Западного университета, исследуя бывшую золотую жилу Южной Дакоты, а ныне лабораторию, обнаружили около 600 загадочных микробных геномов. Среди них - новые для науки микробы, демонстрирующие два разных образа жизни: «минималисты» и «максималисты».
Ferra.ru / Kandinsky 3
Минималисты придерживаются простого, специализированного существования, в то время как максималисты - универсальные оппортунисты, готовые схватить любой ресурс. Эти подземные микробы, обнаруженные на глубине до 1,5 км, дают представление об экстремальных проявлениях жизни.
Магдалена Осберн, геофизик из Северо-Западного университета, намекает, что этот подземный мир микроорганизмов может содержать подсказки для жизни на Марсе.
Понимание этих подземных сообществ становится не просто «космической» диковинкой, оно приобретает решающее значение в связи с изучением возможностей хранения углерода в мире, где лишний CO2 вызывает «головную боль» у правительств стран и планеты в целом.