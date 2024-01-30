Наука и технологии
Опубликовано 30 января 2024, 03:45
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Тайваньский TSMC построит процессорный завод в Японии

TSMC, производитель микросхем, готовится к строительству второго завода в префектуре Кумамото, сообщает местный законодатель. Официальное объявление о точном местоположении нового предприятия ожидается в феврале.
Ferra.ru

Ferra.ru

Предполагаемый объем инвестиций во второй завод составит около 13,5 миллиарда долларов, что означает значительный экономический рост для юго-западной японской префектуры. Несмотря на то, что этот проект может создать новые рабочие места и стимулировать местную экономику, жители выражают обеспокоенность по поводу возможных проблем, таких как загрязнение грунтовых вод и увеличение пробок на дорогах.

Первый завод компании, расположенный в том же городе, должен начать массовое производство в конце этого года, а инвестиции в него составят 8,6 миллиарда долларов.

Автор:Булат Кармак
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